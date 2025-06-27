Коллективный Запад оправдывает милитаризацию ложными утверждениями об агрессивности России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

По словам российского лидера, западные страны переворачивают реальность с ног на голову, объясняя рост военных расходов и милитаристскую риторику несуществующей угрозой со стороны Москвы. Он подчеркнул, что в действительности ситуация прямо противоположна озвученным тезисам.

«Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, всё основано на одном тезисе — на агрессивности России. А это ровно все наоборот», — сказал Путин.