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27 июня, 15:03

«Милитаристский угар»: Путин объяснил заявления НАТО о российской угрозе

Путин: Запад обосновывает военные расходы, «переставляя всё с ног на голову»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Коллективный Запад оправдывает милитаризацию ложными утверждениями об агрессивности России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

По словам российского лидера, западные страны переворачивают реальность с ног на голову, объясняя рост военных расходов и милитаристскую риторику несуществующей угрозой со стороны Москвы. Он подчеркнул, что в действительности ситуация прямо противоположна озвученным тезисам.

«Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, всё основано на одном тезисе — на агрессивности России. А это ровно все наоборот», — сказал Путин.

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В МИД нашли нестыковки в натовской риторике о «российской угрозе»

Ранее Путин обвинил страны НАТО в создании ложного образа российской угрозы, назвав это прямым обманом в отношении своих же граждан. Президент заявил, что альянс регулярно прибегает к распространению ложной информации об угрозе, якобы исходящей от России, включая вымышленные сценарии вторжения в Европу. По его словам, эта кампания дезинформации преследует цель обосновать собственные политические шаги альянса, повлиять на общественное мнение и добиться роста финансовых вливаний.

Александра Мышляева
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