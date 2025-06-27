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Регион
27 июня, 12:57

В МИД нашли нестыковки в натовской риторике о «российской угрозе»

МИД РФ: У НАТО не сходится логика в мифе об угрозе нападения России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Логика и арифметика НАТО не сходятся в мифе о российской угрозе к 2030 году. Такое заявление сделал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В принципе складывается впечатление, что запугивание российской угрозой — это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году», — сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвящённой итогам саммита НАТО в Гааге.

Масленников также отметил, что если население верят в угрозу нападения России к 2030 году, то непонятно, почему Евросоюз планирует завершить подготовку только к 2035 году.

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Ранее президент России Владимир Путин обвинил страны НАТО в создании ложного образа российской угрозы, назвав это прямым обманом в отношении своих же граждан. Он заявил, что руководство альянса систематически распространяет дезинформацию о якобы исходящей от России опасности, в том числе о сфабрикованных планах вторжения в европейские страны. По мнению Путина, цель этих действий — оправдать собственные решения, манипулировать общественным мнением и добиться увеличения финансирования.

Александра Мышляева
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