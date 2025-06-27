Логика и арифметика НАТО не сходятся в мифе о российской угрозе к 2030 году. Такое заявление сделал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В принципе складывается впечатление, что запугивание российской угрозой — это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году», — сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвящённой итогам саммита НАТО в Гааге.

Масленников также отметил, что если население верят в угрозу нападения России к 2030 году, то непонятно, почему Евросоюз планирует завершить подготовку только к 2035 году.