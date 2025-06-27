Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 15:03

Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

Путин: Темой следующего этапа переговоров РФ и Киева будут меморандумы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что на следующем раунде переговоров между Москвой и Киевом планируется обсуждение проектов меморандумов, представленных обеими сторонами.

«А что будет предметом [переговоров], предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

Путин назвал меморандумы России и Украины прямо противоположными
Путин назвал меморандумы России и Украины прямо противоположными

Прежде Путин сообщал, что очередная встреча делегаций Москвы и Киева может состояться после 22 июня. Российская сторона по-прежнему считает Стамбул приоритетной площадкой для переговоров с Киевом и не намерена менять её.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar