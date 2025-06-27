Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
Путин: Темой следующего этапа переговоров РФ и Киева будут меморандумы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что на следующем раунде переговоров между Москвой и Киевом планируется обсуждение проектов меморандумов, представленных обеими сторонами.
«А что будет предметом [переговоров], предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.
Прежде Путин сообщал, что очередная встреча делегаций Москвы и Киева может состояться после 22 июня. Российская сторона по-прежнему считает Стамбул приоритетной площадкой для переговоров с Киевом и не намерена менять её.