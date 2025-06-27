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Регион
27 июня, 14:50

Путин назвал меморандумы России и Украины прямо противоположными

Путин: Меморандумы РФ и Украины противоположны и в этом нет ничего неожиданного

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что разное содержание меморандумов, представленных Москвой и Киевом, было вполне предсказуемым.

«Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

Путин подчеркнул, что целью переговоров является поиск точек соприкосновения. При этом нет ничего удивительного и в том, что мнения «были прямо противоположными», добавил президент, говоря о различиях документов.

В Кремле рассказали о диалоге с Украиной по проектам меморандумов
В Кремле рассказали о диалоге с Украиной по проектам меморандумов

Ранее российский лидер заявлял, что следующая встреча делегаций Москвы и Киева может состояться после 22 июня. Российская сторона по-прежнему рассматривает Стамбул как основную площадку для переговоров с Киевом и не планирует её менять.

Наталья Афонина
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