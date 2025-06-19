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Регион
18 июня, 22:10

Новый раунд переговоров России и Украины возможен после 22 июня

Путин заявил о готовности РФ провести переговоры с Украиной после 22 июня

Обложка © МИД Украины

Обложка © МИД Украины

Делегации России и Украины готовы встречаться в рамках очередного раунда переговоров после 22 июня. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Мы готовы вести переговоры и о принципах урегулирования, но и украинская сторона должна быть готова... Делегации готовы встречаться после 22 июня», — отметил он.

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Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных. Так, накануне Россия полностью выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Украина передала российской стороне 78 наших погибших героев.

Александра Вишнякова
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