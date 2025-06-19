Новый раунд переговоров России и Украины возможен после 22 июня

Делегации России и Украины готовы встречаться в рамках очередного раунда переговоров после 22 июня. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Мы готовы вести переговоры и о принципах урегулирования, но и украинская сторона должна быть готова... Делегации готовы встречаться после 22 июня», — отметил он.