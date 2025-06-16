Песков исключил смену Стамбула на другую площадку для переговоров РФ и Украины
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Россия и Украина не обсуждали смену Стамбул на какую-то другую площадку для переговоров. Точные сроки нового раунда пока не назначены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то другую площадку», — ответил представитель Кремля на вопрос, останется ли Стамбул местом для последующих раундов прямых российско-украинских переговоров.
Песков при этом подтвердил, что во время разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Но он пояснил, что точная дата нового раунда переговоров пока не определена.
Напомним, 10 апреля, делегация РФ провела встречу с представителями США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Основной темой переговоров стала нормализация дипломатических отношений между странами.