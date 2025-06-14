Путин заявил Трампу о готовности РФ продолжать переговоры с Киевом после 22 июня

Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.

«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня», — сказал Ушаков журналистам на брифинге.