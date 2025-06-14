Путин заявил Трампу о готовности РФ продолжать переговоры с Киевом после 22 июня
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Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.
«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня», — сказал Ушаков журналистам на брифинге.
По его словам, глава Белого дома принял эту информацию к сведению и вновь отметил заинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта.
Напомним, сегодня у Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся очередной телефонный разговор. Эта беседа политика стала пятой за второй срок действующего президента США. В Кремле отметили, что разговор продлился 50 минут и был искренним, содержательным и полезным. В ходе переговоров стороны обсудили тему обострившегося конфликта Израиля и Ирана. Также Путин поздравил коллегу с днём рождения.