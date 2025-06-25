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Регион
25 июня, 09:40

В Кремле рассказали о диалоге с Украиной по проектам меморандумов

Песков: Диалог по проектам меморандумов между РФ и Украиной сейчас отсутствует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обсуждение проектов меморандумов между Россией и Украиной сейчас не ведётся. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, [не идёт]», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что следующая встреча делегаций РФ и Украины возможна после 22 июня. При этом Москва не рассматривает замену Стамбула как площадку для переговоров с Киевом.

Мария Любицкая
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