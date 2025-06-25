В Кремле рассказали о диалоге с Украиной по проектам меморандумов
Песков: Диалог по проектам меморандумов между РФ и Украиной сейчас отсутствует
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Обсуждение проектов меморандумов между Россией и Украиной сейчас не ведётся. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, [не идёт]», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что следующая встреча делегаций РФ и Украины возможна после 22 июня. При этом Москва не рассматривает замену Стамбула как площадку для переговоров с Киевом.