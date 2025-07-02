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2 июля, 12:22

«Один на один с Россией»: Политолог объяснил, что вынудило Макрона позвонить Путину

Политолог Кошкин: Макрон позвонил Путину из-за политики Трампа в Европе

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за политики главы США Дональда Трампа, который обостряет отношения с Европой. Об этом рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, в ЕС осознали необходимость решения вопросов безопасности совместно с РФ.

«США как стержень этого конфликта начинают высвобождаться, уходить, оставляя Европу один на один с Россией. Очевидно, что части стран это не нравится: они наконец-то поняли, что никакие вопросы архитектуры безопасности на европейском полуострове не могут быть решены без участия России», — отметил политолог.

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Кроме того, Макрон хотел обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Надежды Франции и её союзников на объединение вокруг киевского режима не оправдали ожиданий, а без поддержки США реализовать поставленные цели стало значительно сложнее. В результате между Россией и рядом стран ЕС начал «вырисовывается силуэт новых отношений». Теперь Европе придётся учитывать интересы РФ, уверен собеседник издания «Абзац».

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Напомним, Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Путину впервые за три года. Их разговор продолжался более двух часов. Речь шла о конфликте на Украине, а также об эскалации на Ближнем Востоке. Президент Франции подтвердил намерение продолжать контакты с Кремлём. Тем не менее готовности обсудить условия мира на Украине политик не выразил.

Борис Эльфанд
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