«Один на один с Россией»: Политолог объяснил, что вынудило Макрона позвонить Путину
Политолог Кошкин: Макрон позвонил Путину из-за политики Трампа в Европе
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за политики главы США Дональда Трампа, который обостряет отношения с Европой. Об этом рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, в ЕС осознали необходимость решения вопросов безопасности совместно с РФ.
«США как стержень этого конфликта начинают высвобождаться, уходить, оставляя Европу один на один с Россией. Очевидно, что части стран это не нравится: они наконец-то поняли, что никакие вопросы архитектуры безопасности на европейском полуострове не могут быть решены без участия России», — отметил политолог.
Кроме того, Макрон хотел обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Надежды Франции и её союзников на объединение вокруг киевского режима не оправдали ожиданий, а без поддержки США реализовать поставленные цели стало значительно сложнее. В результате между Россией и рядом стран ЕС начал «вырисовывается силуэт новых отношений». Теперь Европе придётся учитывать интересы РФ, уверен собеседник издания «Абзац».
Напомним, Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Путину впервые за три года. Их разговор продолжался более двух часов. Речь шла о конфликте на Украине, а также об эскалации на Ближнем Востоке. Президент Франции подтвердил намерение продолжать контакты с Кремлём. Тем не менее готовности обсудить условия мира на Украине политик не выразил.