В Кремле оценили возможность разговора Путина с Мерцем или Стармером после беседы с Макроном
Песков: От Германии и Великобритании не было запросов на разговор с Путиным
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что от руководства Великобритании и Германии не поступало запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на своём ежедневном брифинге.
«От Германии, от Британии запросов не было», — заявил он.
Напомним, 1 июля состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным, ставший первым за последние три года. В ходе беседы обсуждались украинский конфликт и обострение ситуации между Израилем и Ираном. Глава Франции выразил намерение поддерживать дальнейший диалог с российским коллегой. Впоследствии Макрон связался с Владимиром Зеленским, заверив его в неизменности позиции Москвы по украинскому конфликту.