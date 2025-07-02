Макрон сообщил Зеленскому о незыблемости позиции Путина по Украине, узнали СМИ
Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому, что позиция Путина по Украине незыблема
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron
Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины передал Владимиру Зеленскому, что лидер РФ не станет менять свою позицию в вопросе Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась», — сказано в публикации.
По словам источника, Макрон сказал Зеленскому, что российский президент не готов заключать перемирие на условиях Киева.
Напомним, что 1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор Путина и Макрона. В Госдуме решили, что европейская дипломатия наконец-то начала подавать признаки жизни. Президент Франции заявил, что намерен ещё раз связаться с лидером РФ. Сразу после их беседы он поспешил рассказать обо всём Зеленскому. СМИ назвали причину звонка главарю киевского режима.