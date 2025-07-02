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2 июля, 06:58

Макрон сообщил Зеленскому о незыблемости позиции Путина по Украине, узнали СМИ

Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому, что позиция Путина по Украине незыблема

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины передал Владимиру Зеленскому, что лидер РФ не станет менять свою позицию в вопросе Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась», — сказано в публикации.

По словам источника, Макрон сказал Зеленскому, что российский президент не готов заключать перемирие на условиях Киева.

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Напомним, что 1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор Путина и Макрона. В Госдуме решили, что европейская дипломатия наконец-то начала подавать признаки жизни. Президент Франции заявил, что намерен ещё раз связаться с лидером РФ. Сразу после их беседы он поспешил рассказать обо всём Зеленскому. СМИ назвали причину звонка главарю киевского режима.

Владимир Озеров
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