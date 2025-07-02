Макрон сообщил Зеленскому о незыблемости позиции Путина по Украине, узнали СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины передал Владимиру Зеленскому, что лидер РФ не станет менять свою позицию в вопросе Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась», — сказано в публикации.