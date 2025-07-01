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1 июля, 18:22

Стало известно о звонке Макрона Зеленскому после разговора с Путиным

«РБК-Украина»: Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

После разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому. Он пересказал главе киевского режима диалог с российским лидером. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«После разговора с Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому», — пишет издание.

Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Макрона
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Напомним, что сегодня вечером Путин и Макрон созвонились впервые с осени 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Макрон выразил готовность продолжать диалог с Путиным. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.

Полина Никифорова
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