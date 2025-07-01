Стало известно о звонке Макрона Зеленскому после разговора с Путиным
«РБК-Украина»: Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
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После разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому. Он пересказал главе киевского режима диалог с российским лидером. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«После разговора с Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому», — пишет издание.
Напомним, что сегодня вечером Путин и Макрон созвонились впервые с осени 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Макрон выразил готовность продолжать диалог с Путиным. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.