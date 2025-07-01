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1 июля, 17:39

Стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона

RTL: Путин и Макрон говорили по телефону более двух часов

Обложка © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, длившиеся свыше двух часов, сообщает радиостанция RTL.

«Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов», — говорится в материале.

Разговор между российским и французским президентами длился свыше двух часов и затронул ряд актуальных международных и двусторонних вопросов. Детали обсуждений не раскрываются, однако длительность беседы свидетельствует о значимости поднятых тем.

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Напомним, что сегодня, 1 июля, Путин и Марон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили обострение на Ближнем Востоке, американские удары по иранским ядерным объектам и подчеркнули ответственность России и Франции за международную безопасность. Путин также обозначил позицию по Украине, отметив, что конфликт стал следствием политики Запада, который поддерживает Киев военными поставками и игнорирует права русскоязычного населения.

Милена Скрипальщикова
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