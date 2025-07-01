Стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона

«Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов», — говорится в материале.

Разговор между российским и французским президентами длился свыше двух часов и затронул ряд актуальных международных и двусторонних вопросов. Детали обсуждений не раскрываются, однако длительность беседы свидетельствует о значимости поднятых тем.