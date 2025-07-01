Стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона
RTL: Путин и Макрон говорили по телефону более двух часов
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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, длившиеся свыше двух часов, сообщает радиостанция RTL.
«Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов», — говорится в материале.
Разговор между российским и французским президентами длился свыше двух часов и затронул ряд актуальных международных и двусторонних вопросов. Детали обсуждений не раскрываются, однако длительность беседы свидетельствует о значимости поднятых тем.
Напомним, что сегодня, 1 июля, Путин и Марон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили обострение на Ближнем Востоке, американские удары по иранским ядерным объектам и подчеркнули ответственность России и Франции за международную безопасность. Путин также обозначил позицию по Украине, отметив, что конфликт стал следствием политики Запада, который поддерживает Киев военными поставками и игнорирует права русскоязычного населения.