Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вновь обозначил российскую позицию по украинскому кризису. По словам главы государства, конфликт на Украине является прямым следствием долгосрочной политики западных стран, которые годами игнорировали вопросы безопасности России, поощряли создание антироссийского плацдарма на Украине и закрывали глаза на нарушения прав русскоязычного населения.

Путин подчеркнул, что Запад продолжает линию на затягивание конфликта, активно поставляя Киеву современные вооружения и оказывая политическую поддержку.

«Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», — информирует об итогах беседы пресс-служба Кремля.