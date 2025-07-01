Путин впервые с сентября 2022 года поговорил с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля. Лидеры уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, в частности обострению между Ираном и Израилем, а также американским ударам по иранским ядерным объектам.

Главы государств подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, включая ближневосточный регион. Они отметили важность соблюдения Тегераном Договора о нераспространении ядерного оружия и его законного права на развитие мирного атома в рамках сотрудничества с МАГАТЭ.

В сообщении Кремля говорится, что Путин и Макрон выступили за политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы и других конфликтов в регионе. Стороны договорились поддерживать контакты для возможной координации позиций.

Обсудили лидеры и ситуацию на Украине. Президент России напомнил, что кризис стал следствием многолетней политики Запада, направленной на игнорирование интересов безопасности России. Он подчеркнул, что мирное урегулирование возможно только при устранении первопричин конфликта и с учётом новых территориальных реалий.

Разговор, как сообщили в Кремле, носил содержательный и откровенный характер.