Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 17:00

Макрон настаивает на продолжении диалога с Путиным

Обложка © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил желание продолжать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил надежду на быстрое достижение перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщил Елисеевский дворец по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем, чтобы продолжить начатые дискуссии», — говорится в сообщении.

Французский лидер подчеркнул важность диалога и готовность продолжать работу в этом направлении. Стороны планируют провести новые переговоры в ближайшее время, чтобы координировать свои позиции и двигаться к миру.

Путин разъяснил Макрону причины конфликта на Украине
Путин разъяснил Макрону причины конфликта на Украине

Напомним, что сегодня вечером Путин провёл телефонный разговор с Макроном. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудили напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Обсудили стороны и ситуацию на Украине.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Путин
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar