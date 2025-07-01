Макрон настаивает на продолжении диалога с Путиным
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Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил желание продолжать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил надежду на быстрое достижение перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщил Елисеевский дворец по итогам телефонных переговоров двух лидеров.
«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем, чтобы продолжить начатые дискуссии», — говорится в сообщении.
Французский лидер подчеркнул важность диалога и готовность продолжать работу в этом направлении. Стороны планируют провести новые переговоры в ближайшее время, чтобы координировать свои позиции и двигаться к миру.
Напомним, что сегодня вечером Путин провёл телефонный разговор с Макроном. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудили напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Обсудили стороны и ситуацию на Украине.