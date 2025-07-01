Макрон настаивает на продолжении диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил желание продолжать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил надежду на быстрое достижение перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщил Елисеевский дворец по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем, чтобы продолжить начатые дискуссии», — говорится в сообщении.

Французский лидер подчеркнул важность диалога и готовность продолжать работу в этом направлении. Стороны планируют провести новые переговоры в ближайшее время, чтобы координировать свои позиции и двигаться к миру.