Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Макрона

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном как продуктивный и подчеркнул важность диалога. Об этом он написал в соцсети Х.