Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Макрона
Глава РФПИ Дмитриев: Разговор Путина и Макрона был продуктивным и важным
Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном как продуктивный и подчеркнул важность диалога. Об этом он написал в соцсети Х.
«Продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Макроном», — отметил Дмитриев.
Напомним, что сегодня вечером Путин и Макрон созвонились впервые с осени 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Макрон выразил готовность продолжать диалог с Путиным. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.