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1 июля, 17:50

Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Макрона

Глава РФПИ Дмитриев: Разговор Путина и Макрона был продуктивным и важным

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном как продуктивный и подчеркнул важность диалога. Об этом он написал в соцсети Х.

«Продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Макроном», — отметил Дмитриев.

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Напомним, что сегодня вечером Путин и Макрон созвонились впервые с осени 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Макрон выразил готовность продолжать диалог с Путиным. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.

Милена Скрипальщикова
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