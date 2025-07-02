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2 июля, 06:40

«Чувствовал себя преданным»: Названа причина звонка Макрона Зеленскому после диалога с Путиным

Monde: Макрон позвонил Зеленскому после беседы с Путиным, чтобы избежать обиды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, HMP-Berlin

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому сразу после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы избежать обиды со стороны главаря киевского режима. Об этом пишет французское издание Monde.

«Чтобы Киев не чувствовал себя преданным, французский президент рассказал Владимиру Зеленскому о своём разговоре с Путиным», — говорится в материале.

Издание предполагает, что угроза распространения ядерного оружия, возникшая в связи с израильско-иранским конфликтом, послужила причиной для телефонного разговора Макрона с российским лидером.

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Напомним, что накануне состоялся первый за три года телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, который в Госдуме охарактеризовали как признак «выхода европейской дипломатии из комы». В ходе беседы Путин представил Макрону позицию России по украинскому конфликту, также стороны обсудили напряжённость между Израилем и Ираном. Французский лидер подтвердил намерение поддерживать дальнейшие контакты с российским коллегой. Сразу же после завершения разговора Макрон сообщил Владимиру Зеленскому об основных моментах беседы.

Наталья Афонина
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