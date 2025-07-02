«Чувствовал себя преданным»: Названа причина звонка Макрона Зеленскому после диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому сразу после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы избежать обиды со стороны главаря киевского режима. Об этом пишет французское издание Monde.

«Чтобы Киев не чувствовал себя преданным, французский президент рассказал Владимиру Зеленскому о своём разговоре с Путиным», — говорится в материале.