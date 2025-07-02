Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном является позитивным сигналом для европейской дипломатии. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, диалог необходимо продолжать, несмотря на существующие разногласия.

«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул Слуцкий в беседе с РИА «Новости».

По словам депутата, продолжение диалога, несмотря на разногласия, необходимо для достижения устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Он отметил, что сделан важный шаг в этом направлении.