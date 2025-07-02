Слуцкий прокомментировал переговоры Путина с Макроном
Слуцкий: Разговор Путина и Макрона стал признаком выхода евродипломатии из комы
Леонид Слуцкий, Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ / Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном является позитивным сигналом для европейской дипломатии. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, диалог необходимо продолжать, несмотря на существующие разногласия.
«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул Слуцкий в беседе с РИА «Новости».
По словам депутата, продолжение диалога, несмотря на разногласия, необходимо для достижения устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Он отметил, что сделан важный шаг в этом направлении.
«Владимир Путин ещё раз изложил позицию России по украинскому конфликту, напрямую и последовательно донёс все аргументы до французского президента. Обсуждение касалось не только Украины, но и ситуации на Ближнем Востоке. Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную», — отметил Слуцкий.
Напомним, 1 июля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор впервые с 2022 года. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая обострение отношений между Ираном и Израилем, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин и Макрон также коснулись темы урегулирования украинского кризиса. Беседа длилась более двух часов. Президент Франции после разговора подтвердил желание продолжать контакты с российским коллегой. Однако он также не забыл позвонить главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и в деталях рассказать, о чём говорил с Путиным.