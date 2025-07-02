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2 июля, 05:11

Во Франции раскрыли, зачем Макрон позвонил Путину

Le Parisien: Макрон позвонил Путину, чтобы включить ЕС в переговоры по Ирану

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, что может свидетельствовать о попытке Евросоюза вновь занять ключевую позицию в урегулировании иранского вопроса. Об этом сообщает французская газета Le Parisien, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечает издание, этот звонок отражает стремление европейских стран — прежде всего Франции, Германии и Великобритании — вернуть себе ведущую роль в решении проблемы.

После беседы оба президента подчеркнули важность координации усилий для поиска дипломатического решения. По информации источников Le Parisien в окружении Макрона, и он, и Путин были заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

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Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном, беседа политиков стала первой за последние три года. В Госдуме назваи этот диалог признаком выхода европейской дипломатии из комы. Путин изложил Макрону позицию Москвы по украинскому конфликту, стороны также обсудили конфликт Израиля и Ирана. Президент Франции, в свою очередь, подтвердил намерение продолжать контакты с российским коллегой. При этом сразу после разговора он проинформировал Зеленского о его содержании.

Никита Никонов
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