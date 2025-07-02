Во Франции раскрыли, зачем Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, что может свидетельствовать о попытке Евросоюза вновь занять ключевую позицию в урегулировании иранского вопроса. Об этом сообщает французская газета Le Parisien, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечает издание, этот звонок отражает стремление европейских стран — прежде всего Франции, Германии и Великобритании — вернуть себе ведущую роль в решении проблемы.