На Западе предрекают «сюрприз» для Зеленского после разговора Путина и Макрона
Кошкович: После беседы с Путиным Макрон может помочь отстранить Зеленского
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron
После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном последний может сыграть роль в отстранении главаря киевского режима Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — написал он.
Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Макроном, состоявшийся 1 июля, стал первым за последние три года. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот диалог признаком выхода европейской дипломатии из комы. Российский лидер изложил позицию Москвы по украинскому конфликту и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Франции, в свою очередь, подтвердил намерение продолжать контакты с российским коллегой, однако сразу после разговора проинформировал Зеленского о его содержании.