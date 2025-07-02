После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном последний может сыграть роль в отстранении главаря киевского режима Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — написал он.