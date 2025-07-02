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2 июля, 09:12

«Нужны дипломаты, а не генералы»: Орбан оценил звонок Макрона Путину

Орбан похвалил Макрона за звонок Путину и заверил, что «решение в переговорах»

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил попытки Парижа выйти на контакт с Москвой. По его словам, решение украинского конфликта кроется в дипломатии. Так он прокомментировал состоявшийся звонок французского лидера Эмманюэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину.

«Ну наконец-то!!! Нет решения украинского конфликта на поле боя. Решение в переговорах. Нам нужны дипломаты, а не генералы!», написал Орбан в соцсети Х.

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Напомним, 1 июля Макрон позвонил Путину, беседа политиков стала первой за последние три года. Обсуждался украинский конфликт, а также обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент Франции подтвердил намерение продолжать контакты с российским коллегой. Как пишет издание Le Parisien, Макрон преследовал цель включить ЕС в переговоры по Ирану, в которых Москва стала выходить на первые роли. При этом позже французский президент созвонился с Владимиром Зеленским и заверил его, что позиция Москвы остаётся незыблемой по украинскому конфликту.

Татьяна Миссуми
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