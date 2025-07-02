«Нужны дипломаты, а не генералы»: Орбан оценил звонок Макрона Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил попытки Парижа выйти на контакт с Москвой. По его словам, решение украинского конфликта кроется в дипломатии. Так он прокомментировал состоявшийся звонок французского лидера Эмманюэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину.