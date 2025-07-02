Захарова сравнила политиков Запада с «тремя поросятами» после звонка Макрона Путину
Захарова заявила, что страны НАТО и ЕС должны объяснить звонок Макрона Путину
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила журналистам узнать позицию властей стран ЕС и НАТО по поводу телефонного звонка лидера Франции Эмманюэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину. Так она ответила на просьбу оценить диалог политиков в эфире радио Sputnik.
«Понимаете, когда начинаются обвинения [в адрес] нашей страны, когда начинаются заявления о том, что с нами никогда не буду разговаривать, нас надо «изолировать», <...> это они горазды. Вот, пожалуйста, есть факт свершившийся, будьте добры прокомментируйте его со стороны Франции. Расскажите о мотивации. Расскажите о том, почему сейчас, а почему не тогда», — пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что самое время узнать у Парижа, отчего резко сменился курс по отношению к Москве и состоялся звонок Кремлю. Также Захарова призвала другие страны НАТО ответить на тот же вопрос. Ведь на недавних саммитах ЕС и альянса звучали в адрес России только слова «сдерживать», «придерживать», «удерживать», объяснила она. Захарова пошутила, что поведение западных политиков напоминает ей мультфильм про трёх поросят, когда они прятались за дверью от волка и думали, что находятся в безопасности.
«Они [страны Запада] сами перед собой поставили дверь, сами за неё спрятались и сами полагают, что где-то опасно, а у них безопасно. Это такая придуманная стратагема», — резюмировала представитель МИД.
Напомним, 1 июля Макрон позвонил Путину, беседа политиков стала первой за последние три года. В Госдуме назвали этот диалог признаком выхода европейской дипломатии из комы. Обсуждался украинский конфликт, а также обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент Франции подтвердил намерение продолжать контакты с российским коллегой. Как пишет издание Le Parisien, Макрон преследовал цель включить ЕС в переговоры по Ирану, в которых Москва стала выходить на первые роли.