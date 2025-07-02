Захарова сравнила политиков Запада с «тремя поросятами» после звонка Макрона Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила журналистам узнать позицию властей стран ЕС и НАТО по поводу телефонного звонка лидера Франции Эмманюэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину. Так она ответила на просьбу оценить диалог политиков в эфире радио Sputnik.

«Понимаете, когда начинаются обвинения [в адрес] нашей страны, когда начинаются заявления о том, что с нами никогда не буду разговаривать, нас надо «изолировать», <...> это они горазды. Вот, пожалуйста, есть факт свершившийся, будьте добры прокомментируйте его со стороны Франции. Расскажите о мотивации. Расскажите о том, почему сейчас, а почему не тогда», — пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что самое время узнать у Парижа, отчего резко сменился курс по отношению к Москве и состоялся звонок Кремлю. Также Захарова призвала другие страны НАТО ответить на тот же вопрос. Ведь на недавних саммитах ЕС и альянса звучали в адрес России только слова «сдерживать», «придерживать», «удерживать», объяснила она. Захарова пошутила, что поведение западных политиков напоминает ей мультфильм про трёх поросят, когда они прятались за дверью от волка и думали, что находятся в безопасности.