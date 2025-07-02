Песков: Макрон в беседе с Путиным не намекал на готовность обсудить условия мира
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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не демонстрировал готовности обсуждать урегулирование конфликта на Украине с учётом текущей ситуации на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга», — заявил представитель Кремля.
Песков уточнил, что лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, однако французская сторона не выразила заинтересованности в поиске компромиссов на основе сложившегося положения дел. По его словам, разговор прошёл в деловом ключе, но без намёков на сближение позиций.
Напомним, 1 июля Макрон позвонил Путину впервые за три года. Они обсуждали украинский конфликт, а также обострение отношений между Израилем и Ираном. Лидер Франции подтвердил намерение продолжать контакты с Москвой. В Париже считают, что Макрон захотел включить ЕС в переговоры по Ирану, где РФ занимает не последнее место.