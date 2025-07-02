Песков: Макрон в беседе с Путиным не намекал на готовность обсудить условия мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не демонстрировал готовности обсуждать урегулирование конфликта на Украине с учётом текущей ситуации на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга», — заявил представитель Кремля.