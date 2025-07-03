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3 июля, 15:39

Зеленский отреагировал на созвон Путина и Трампа

Зеленский заявил, что для урегулирования нужна его встреча с Путиным и Трампом

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который проходит в эти минуты. Он снова потребовал провести встречу на высшем уровне.

«Не уверен, что у них много общих идей, общих тем. Это абсолютно разные люди… Если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловного прекращения огня, выдвинутую Трампом», — заявил Зеленский.

Глава РФПИ назвал разговор Путина и Трампа очень важным для мира
Глава РФПИ назвал разговор Путина и Трампа очень важным для мира

Напомним, в эти минуты президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят телефонный разговор. Он стал уже шестым с момента начала второго президентского срока республиканца. Последняя беседа состоялась 14 июня — в день рождения Трампа. В Кремле оценили диалог, как полезный. Нынешнюю беседу сегодня днём анонсировали и Путин, и Трамп.

Александра Вишнякова
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