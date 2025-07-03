Зеленский отреагировал на созвон Путина и Трампа

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который проходит в эти минуты. Он снова потребовал провести встречу на высшем уровне.

«Не уверен, что у них много общих идей, общих тем. Это абсолютно разные люди… Если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловного прекращения огня, выдвинутую Трампом», — заявил Зеленский.