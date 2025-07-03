Глава РФПИ назвал разговор Путина и Трампа очень важным для мира
Дмитриев: Разговор Путина и Трампа имеет жизненно важное значение для мира
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Диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом очень важен для мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира», — написал он в социальной сети Х.
Напомним, что Путин сегодня заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом. Чуть позже информацию подтвердил и глава Белого дома, добавив, что начало беседы запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск).