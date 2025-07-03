Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 15:10

Глава РФПИ назвал разговор Путина и Трампа очень важным для мира

Дмитриев: Разговор Путина и Трампа имеет жизненно важное значение для мира

Обложка © ТАСС / Zuma, © Life.ru

Обложка © ТАСС / Zuma, © Life.ru

Диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом очень важен для мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира», написал он в социальной сети Х.

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США
Песков ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США

Напомним, что Путин сегодня заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом. Чуть позже информацию подтвердил и глава Белого дома, добавив, что начало беседы запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar