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3 июля, 09:27

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США

Песков: Кремль расскажет о беседе Путина и Трампа постфактум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Кремль не намерен заранее оповещать всех о готовящейся беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поэтому сообщение об этом появится только после завершения самого разговора. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли российский лидер поздравлять американского коллегу с Днём независимости, который в Штатах отмечают 4 июля.

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим вам по факту, когда и если это произойдёт», — заявил представитель Кремля.

День независимости (Independence Day) — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозгласила независимость США от Великобритании.

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Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент. Президенты двух стран вольны сами определять, когда такая беседа станет необходимой.

Александр Юнашев
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