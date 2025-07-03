Песков ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США

Кремль не намерен заранее оповещать всех о готовящейся беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поэтому сообщение об этом появится только после завершения самого разговора. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли российский лидер поздравлять американского коллегу с Днём независимости, который в Штатах отмечают 4 июля.

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим вам по факту, когда и если это произойдёт», — заявил представитель Кремля.

День независимости (Independence Day) — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозгласила независимость США от Великобритании.