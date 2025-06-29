«В любой момент»: В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа
Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут начать переговоры в любой момент, когда сочтут это нужным, но конкретный график пока отсутствует. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ушаков — о встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешёл. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять. Я думаю, что эта встреча вполне может состояться. Где и когда — сказать пока трудно, конечно. Это в любой момент может быть», — заявил представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп высоко оценил слова президента РФ Владимира Путина о российско-американских отношениях. Свои комментарии хозяин Белого дома озвучил 27 июня, отвечая на вопросы репортеров в Овальном кабинете.