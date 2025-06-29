«В любой момент»: В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут начать переговоры в любой момент, когда сочтут это нужным, но конкретный график пока отсутствует. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешёл. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять. Я думаю, что эта встреча вполне может состояться. Где и когда — сказать пока трудно, конечно. Это в любой момент может быть», — заявил представитель Кремля.