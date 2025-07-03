Трамп заявил, что разговор с Путиным начнётся в 17:00 по московскому времени
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сегодня состоится его телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, беседа назначена на 10:00 по местному времени (17:00 мск).
«Буду говорить с Путиным в 10 утра. Спасибо!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Напомним, ранее президент РФ заявил, что сегодня переговорит с коллегой из США. Эта беседа станет уже шестой с момента начала второго президентского срока республиканца. Предыдущая состоялась 14 июня — в день рождения американского президента.