Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 13:49

Трамп заявил, что разговор с Путиным начнётся в 17:00 по московскому времени

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сегодня состоится его телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, беседа назначена на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

«Буду говорить с Путиным в 10 утра. Спасибо!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США
Песков ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США

Напомним, ранее президент РФ заявил, что сегодня переговорит с коллегой из США. Эта беседа станет уже шестой с момента начала второго президентского срока республиканца. Предыдущая состоялась 14 июня — в день рождения американского президента.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar