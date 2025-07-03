Трамп заявил, что разговор с Путиным начнётся в 17:00 по московскому времени

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сегодня состоится его телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, беседа назначена на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

«Буду говорить с Путиным в 10 утра. Спасибо!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.