Ведущие страны ЕС совместно с Великобританий сформировали коалицию против президента США Дональда Трампа. Оппоненты американского лидера готовы поддерживать Украину в стремлении продолжать боевые действия «до последнего украинца». Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, действия Трампа по урегулированию конфликта не соответствуют текущим инициативам Европы, которая «в какой-то степени вышла из-под контроля своего главного хозяина». ЕС хочет переждать, пока у власти в США не окажется условный демократ с глобалистской позицией. А хозяин Белого дома, понимая, что его традиционные союзники демонстрируют сопротивление, налаживает прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным.