«До последнего украинца»: В ЕС сформировалась коалиция против политики Трампа
Политолог Мезюхо: Страны ЕС и Британия сформировали коалицию против Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Ведущие страны ЕС совместно с Великобританий сформировали коалицию против президента США Дональда Трампа. Оппоненты американского лидера готовы поддерживать Украину в стремлении продолжать боевые действия «до последнего украинца». Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.
По его словам, действия Трампа по урегулированию конфликта не соответствуют текущим инициативам Европы, которая «в какой-то степени вышла из-под контроля своего главного хозяина». ЕС хочет переждать, пока у власти в США не окажется условный демократ с глобалистской позицией. А хозяин Белого дома, понимая, что его традиционные союзники демонстрируют сопротивление, налаживает прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным.
«Президенту России в этом плане проще. Он десятилетиями придерживается единого внешнеполитического курса, выраженного в том, что Россия всегда готова говорить с теми, кто настроен на диалог или хоть какие-то конструктивные контакты», — отметил собеседник RT.
Напомним, 3 июля Путин провёл телефонный разговор с Трампом, который стал шестым с начала второго срока американского президента. Помощник российского лидера отметил, что Путин сообщил Трампу о непреклонности РФ в достижении своих целей на Украине. При этом хозяин Белого дома остался недоволен отсутствием прогресса по поводу разрешения конфликта. Эксперты считают, что российский лидер склонил американского коллегу на свою сторону по вопросу Украины.