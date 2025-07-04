Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг Украины. В ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс он отметил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вопросов, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, и я недоволен», – сказал Трамп.