Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным
Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse
Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг Украины. В ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс он отметил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта.
«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вопросов, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, и я недоволен», – сказал Трамп.
Американский лидер указал на отсутствие значительных изменений в разрешении украинского кризиса. Он также заверил, что США продолжают поставлять оружие Украине, и будут делать это в дальнейшем.
Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил Трампу, что Москва не отступится от своих целей на Украине.