Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 21:54

Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг Украины. В ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс он отметил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вопросов, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, и я недоволен», – сказал Трамп.

Американский лидер указал на отсутствие значительных изменений в разрешении украинского кризиса. Он также заверил, что США продолжают поставлять оружие Украине, и будут делать это в дальнейшем.

Дмитриев заявил о «начале новой главы» после телефонной беседы Путина и Трампа
Дмитриев заявил о «начале новой главы» после телефонной беседы Путина и Трампа

Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил Трампу, что Москва не отступится от своих целей на Украине.

Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar