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3 июля, 17:55

Дмитриев заявил о «начале новой главы» после телефонной беседы Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, © Life.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, © Life.ru

Переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом открывают новую главу в истории взаимоотношений обеих стран, что важно для глобального мира и развития. Об этом написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава», — подчеркнул он.

Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду
Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду

Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Беседа стала уже шестой с момента начала второго президентского срока республиканца. Российский лидер заверил американского коллегу, что Москва не отступится от выполнения задач СВО, а также добавил, что должны быть устранены все первопричины украинского кризиса.

Татьяна Миссуми
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