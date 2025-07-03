Дмитриев заявил о «начале новой главы» после телефонной беседы Путина и Трампа

Переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом открывают новую главу в истории взаимоотношений обеих стран, что важно для глобального мира и развития. Об этом написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава», — подчеркнул он.