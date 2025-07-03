Дмитриев заявил о «начале новой главы» после телефонной беседы Путина и Трампа
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Переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом открывают новую главу в истории взаимоотношений обеих стран, что важно для глобального мира и развития. Об этом написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава», — подчеркнул он.
Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Беседа стала уже шестой с момента начала второго президентского срока республиканца. Российский лидер заверил американского коллегу, что Москва не отступится от выполнения задач СВО, а также добавил, что должны быть устранены все первопричины украинского кризиса.