Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность Москвы к новому этапу переговоров с Украиной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», — сказал Ушаков.