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3 июля, 16:49

Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность Москвы к новому этапу переговоров с Украиной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», — сказал Ушаков.

Ушаков: Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час
Ушаков: Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на данный момент Россия ожидает определения сроков следующего этапа переговоров с Украиной. На данный момент точные даты не определены. Хотя он предположил, что в ближайшие дни ситуация прояснится. Вместе с тем, политик подчеркнул, что в процессе согласования времени проведения переговоров с Украиной нет никаких препятствий.

Александра Мышляева
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