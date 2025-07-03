Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду
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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность Москвы к новому этапу переговоров с Украиной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», — сказал Ушаков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на данный момент Россия ожидает определения сроков следующего этапа переговоров с Украиной. На данный момент точные даты не определены. Хотя он предположил, что в ближайшие дни ситуация прояснится. Вместе с тем, политик подчеркнул, что в процессе согласования времени проведения переговоров с Украиной нет никаких препятствий.