В Кремле сообщили о работе над определением сроков следующего этапа переговоров с Киевом

Россия ожидает определения сроков следующего этапа переговоров с Украиной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на данный момент конкретной договорённости по новым встречам нет. Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».

«Мы ждём третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — отметил представитель Кремля.