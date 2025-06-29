Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 20:30

В Кремле сообщили о работе над определением сроков следующего этапа переговоров с Киевом

Песков: Сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ожидает определения сроков следующего этапа переговоров с Украиной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на данный момент конкретной договорённости по новым встречам нет. Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».

«Мы ждём третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — отметил представитель Кремля.

В Раде раскрыли, с чем Зеленский поедет на переговоры с Россией
В Раде раскрыли, с чем Зеленский поедет на переговоры с Россией

А ранее Песков заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине зависит от поведения Киева и усилий США в качестве посредника. Он напомнил о чёткой позиции России и необходимости учитывать реальное положение дел.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • ЕАЭС
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar