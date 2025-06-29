В Кремле сообщили о работе над определением сроков следующего этапа переговоров с Киевом
Песков: Сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены
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Россия ожидает определения сроков следующего этапа переговоров с Украиной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на данный момент конкретной договорённости по новым встречам нет. Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».
«Мы ждём третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — отметил представитель Кремля.
А ранее Песков заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине зависит от поведения Киева и усилий США в качестве посредника. Он напомнил о чёткой позиции России и необходимости учитывать реальное положение дел.