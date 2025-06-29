Песков: Динамика переговоров по Украине зависит от позиции Киева

Продвижение процесса урегулирования украинского конфликта во многом определяется поведением Киева и эффективностью посреднических усилий Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув необходимость учитывать реалии «на земле». Его слова прозвучали в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».

Отвечая на вопрос о факторах, влияющих на ускорение переговорного процесса, представитель Кремля отметил, что позиция Москвы хорошо известна.

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — указал Песков.

Он напомнил о чёткой позиции России и необходимости учитывать реальное положение дел.

«Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», — резюмировал Песков.