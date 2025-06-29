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29 июня, 12:33

«Путь в тартарары»: Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Песков: Страны не должны обсуждать смену власти в других государствах

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко осудил любые попытки обсуждения смены власти в суверенных государствах, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель Кремля отметил, что подобные действия разрушают основы международного права и ведут к непредсказуемым последствиям.

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары»,заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Особую обеспокоенность Москвы вызывает эскалация ближневосточного конфликта на фоне заявлений Израиля о намерении сменить власть в Иране. Песков заявил, что такие создают неопределённость в системе глобальной безопасности.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о спасении верховного лидера Ирана Али Хаменеи от «позорной смерти». Параллельно американский лидер объявил о прекращении попыток смягчения санкционного режима против Тегерана, сославшись на «озлобленную» риторику иранских властей.

Алиса Хуссаин
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