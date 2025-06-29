«Путь в тартарары»: Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Песков: Страны не должны обсуждать смену власти в других государствах
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко осудил любые попытки обсуждения смены власти в суверенных государствах, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель Кремля отметил, что подобные действия разрушают основы международного права и ведут к непредсказуемым последствиям.
«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», — заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Особую обеспокоенность Москвы вызывает эскалация ближневосточного конфликта на фоне заявлений Израиля о намерении сменить власть в Иране. Песков заявил, что такие создают неопределённость в системе глобальной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о спасении верховного лидера Ирана Али Хаменеи от «позорной смерти». Параллельно американский лидер объявил о прекращении попыток смягчения санкционного режима против Тегерана, сославшись на «озлобленную» риторику иранских властей.