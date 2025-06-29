«Осуждаем»: В Вашингтоне отреагировали на призыв Ирана о казни главы МАГАТЭ

Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на публикации в иранских СМИ с угрозами в адрес Рафаэля Гросси. Он выступил против призывов к казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии.

«Призывы в Иране к аресту и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси неприемлемы и должны быть осуждены», — написал Рубио в социальной сети X.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты поддерживают критически важную работу агентства по мониторингу и проверкам в Иране. Рубио также выразил высокую оценку профессионализму и преданности делу как самого Гросси, так и всего персонала МАГАТЭ.