«Осуждаем»: В Вашингтоне отреагировали на призыв Ирана о казни главы МАГАТЭ
Госсекретарь США Рубио осудил призывы Ирана к аресту и казни главы МАГАТЭ Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на публикации в иранских СМИ с угрозами в адрес Рафаэля Гросси. Он выступил против призывов к казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии.
«Призывы в Иране к аресту и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси неприемлемы и должны быть осуждены», — написал Рубио в социальной сети X.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты поддерживают критически важную работу агентства по мониторингу и проверкам в Иране. Рубио также выразил высокую оценку профессионализму и преданности делу как самого Гросси, так и всего персонала МАГАТЭ.
Как сообщают иранские СМИ, в стране звучат требования привлечь генерального директора Международного агентства по атомной энергии к ответственности за якобы совершённый шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад». В публикации содержался призыв казнить Гросси в случае его визита в Исламскую Республику.
Ранее сообщалось, что Иран казнил трёх обвиняемых в шпионаже в пользу «Моссада». Приговор был исполнен в тюрьме «Урмия» провинции Западный Азербайджан. С начала эскалации конфликта с Израилем 13 июня задержано не менее 700 человек, подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.