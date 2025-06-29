Глава МАГАТЭ Гросси: Иран способен быстро возобновить обогащение урана

Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы возобновить обогащение урана, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В интервью CBS News он подчеркнул, что Тегеран сохраняет возможность быстрого возврата к производству, используя каскады центрифуг.

По оценкам МАГАТЭ, запасы урана в Иране составляют около 408,6 кг с обогащением до 60%. Этот объём потенциально может быть переработан для создания более девяти ядерных бомб.

Гросси выразил обеспокоенность тем, что агентство не имеет полной информации о местонахождении этих материалов, особенно после недавних ударов США по иранским ядерным объектам.

«Мы не знаем, где могли находиться эти материалы. Таким образом, некоторые из них могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены», – заявил Гросси.

Он подчеркнул необходимость установления и подтверждения местонахождения материалов, а также выяснения произошедшего с ними.