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29 июня, 03:18

Глава МАГАТЭ Гросси: Иран способен быстро возобновить обогащение урана

Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы возобновить обогащение урана, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В интервью CBS News он подчеркнул, что Тегеран сохраняет возможность быстрого возврата к производству, используя каскады центрифуг.

По оценкам МАГАТЭ, запасы урана в Иране составляют около 408,6 кг с обогащением до 60%. Этот объём потенциально может быть переработан для создания более девяти ядерных бомб.

Гросси выразил обеспокоенность тем, что агентство не имеет полной информации о местонахождении этих материалов, особенно после недавних ударов США по иранским ядерным объектам.

«Мы не знаем, где могли находиться эти материалы. Таким образом, некоторые из них могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены», – заявил Гросси.

Он подчеркнул необходимость установления и подтверждения местонахождения материалов, а также выяснения произошедшего с ними.

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Между тем, ранее Life.ru писал, что главе МАГАТЭ было отказано в посещении иранских ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам. По словам главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи, отказ связан с действующим законом, приостанавливающим сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

Юния Ларсон
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