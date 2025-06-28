Иран решил запретить Гросси допуск к ядерным объектам
Mehr: Иран больше не допустит главу МАГАТЭ Гросси к ядерным объектам
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Иран полностью закрывает доступ главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам и запрещает видеонаблюдение. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента Хамида-Резу Хаджи Бабаи.
«Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
По словам вице-спикера, такое решение принято после того, как в документах, полученных от израильских властей, была обнаружена информация о состоянии иранской ядерной программы.
Ранее иранским парламентом был принят законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. В ответ на их бездействие после атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, которые агентство по идее должно было охранять, Тегеран выразил недовольство. Иранская сторона подчеркнула, что МАГАТЭ даже не осудило эти агрессивные действия.