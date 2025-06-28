Иран решил запретить Гросси допуск к ядерным объектам

Иран полностью закрывает доступ главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам и запрещает видеонаблюдение. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента Хамида-Резу Хаджи Бабаи.

«Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

По словам вице-спикера, такое решение принято после того, как в документах, полученных от израильских властей, была обнаружена информация о состоянии иранской ядерной программы.