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Регион
28 июня, 13:23

Иран решил запретить Гросси допуск к ядерным объектам

Mehr: Иран больше не допустит главу МАГАТЭ Гросси к ядерным объектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Иран полностью закрывает доступ главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам и запрещает видеонаблюдение. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента Хамида-Резу Хаджи Бабаи.

«Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

По словам вице-спикера, такое решение принято после того, как в документах, полученных от израильских властей, была обнаружена информация о состоянии иранской ядерной программы.

Кремль отреагировал на решение Ирана порвать с МАГАТЭ
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Ранее иранским парламентом был принят законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. В ответ на их бездействие после атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, которые агентство по идее должно было охранять, Тегеран выразил недовольство. Иранская сторона подчеркнула, что МАГАТЭ даже не осудило эти агрессивные действия.

Александра Мышляева
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