Кремль отреагировал на решение Ирана порвать с МАГАТЭ

Принятие Ираном решения о разрыве сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало ответом на бездействие этой организации в свете недавних американских ударов по иранским ядерным объектам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.