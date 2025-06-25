Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:50

Кремль отреагировал на решение Ирана порвать с МАГАТЭ

Песков: РФ понимает решение Ирана о разрыве сотрудничества с МАГАТЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Принятие Ираном решения о разрыве сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало ответом на бездействие этой организации в свете недавних американских ударов по иранским ядерным объектам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентных», — сказал Песков.

В Кремле сделали заявление о репутации МАГАТЭ после ударов США по Ирану
В Кремле сделали заявление о репутации МАГАТЭ после ударов США по Ирану

Напомним, что парламент Ирана одобрил законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, что подчёркивает растущее недовольство Тегерана по поводу бездействия агентства. Иранские власти обратили внимание на отказ МАГАТЭ предотвратить или хотя бы осудить атаки Израиля и США на ядерные объекты, которые находились под официальным надзором и защитой организации.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • МАГАТЭ
  • Израиль
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar