Кремль отреагировал на решение Ирана порвать с МАГАТЭ
Песков: РФ понимает решение Ирана о разрыве сотрудничества с МАГАТЭ
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Принятие Ираном решения о разрыве сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало ответом на бездействие этой организации в свете недавних американских ударов по иранским ядерным объектам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентных», — сказал Песков.
Напомним, что парламент Ирана одобрил законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, что подчёркивает растущее недовольство Тегерана по поводу бездействия агентства. Иранские власти обратили внимание на отказ МАГАТЭ предотвратить или хотя бы осудить атаки Израиля и США на ядерные объекты, которые находились под официальным надзором и защитой организации.