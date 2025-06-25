Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Иран приостанавливает сотрудничество с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующий законопроект принял парламент государство. Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.

«Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом», — передаёт его слова ISNA.

Теперь, согласно постановлению, сотрудники МАГАТЭ не могут посещать страну для проведения инспекций до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов. Вместе с тем, Иран вправе не устанавливать камеры на своих ядерных точках, не пускать и не предоставлять отчёты в агентство.