Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Салими: Парламент Ирана одобрил закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
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Иран приостанавливает сотрудничество с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующий законопроект принял парламент государство. Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.
«Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом», — передаёт его слова ISNA.
Теперь, согласно постановлению, сотрудники МАГАТЭ не могут посещать страну для проведения инспекций до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов. Вместе с тем, Иран вправе не устанавливать камеры на своих ядерных точках, не пускать и не предоставлять отчёты в агентство.
Напомним, что Исламская Республика ранее потребовала от МАГАТЭ немедленно развернуть расследование в отношении США после американских ударов по ядерным объектам. Также глава Организации по атомной энергии Ирана предупредил о возможных мерах против «личного бездействия и соучастия» главы международного агентства, если МАГАТЭ не предпримет соответствующих действий.