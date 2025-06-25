Трамп ответил на критику СМИ в адрес ударов США по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытках дискредитации ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. По мнению республиканца, эти СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории».

«Фейковые новости CNN и провальная газета New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И «Таймс», и CNN получили от общественности пощёчину!» — написал хозяин Белого дома в Truth Social.