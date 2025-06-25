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25 июня, 03:43

Трамп ответил на критику СМИ в адрес ударов США по ядерным объектам Ирана

Трамп заявил о попытках CNN и New York Times дискредитировать удары США по Ирану

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытках дискредитации ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. По мнению республиканца, эти СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории».

«Фейковые новости CNN и провальная газета New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И «Таймс», и CNN получили от общественности пощёчину!» — написал хозяин Белого дома в Truth Social.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко отреагировала на публикацию CNN, в которой утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели. Она назвала «предполагаемую оценку» CNN «совершенно неверной».

Тимур Хингеев
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