Война в обход Конгресса: Трампу грозят импичментом за удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с процедурой импичмента за решение атаковать Иран без консультаций с Конгрессом. Соответствующую резолюцию внёс демократ Эл Грин, представляющий штат Техас. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления Конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм», — говорится в тексте резолюции.

В резолюции конгрессмен ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 Конституции США, который закрепляет за законодательным органом исключительное право объявлять войну. По мнению Грина, Трамп нарушил этот принцип, когда без обсуждения с законодателями распорядился о массированных ударах по ядерной инфраструктуре Ирана.