Трамп призвал Израиль и Иран соблюдать действующее прекращение огня

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже действует. Через Truth Social он призвал обе стороны строго соблюдать соглашение, акцентируя необходимость сохранения мира.

Также Трамп заявил, что Иран и Израиль почти одновременно обратились к нему с просьбой о мире. По его словам, это свидетельствует о наступлении важного момента для региона.