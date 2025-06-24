В Иране заявили об отсутствии соглашения о прекращении огня с Израилем

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в настоящий момент отсутствует договорённость о прекращении огня либо военных действий. Вместе с тем, он подчеркнул, что если Израиль остановит «агрессию» до 4:00 утра по местному времени Тегерана (3:30 мск), Иран приостановит нанесение ударов.

«На данный момент нет никаких «договорённостей» о прекращении огня или военных действий. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого», — написал он в соцсети X.