В Иране заявили об отсутствии соглашения о прекращении огня с Израилем
Глава МИД Ирана Аракчи: Договорённостей о прекращении огня с Израилем пока нет
Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в настоящий момент отсутствует договорённость о прекращении огня либо военных действий. Вместе с тем, он подчеркнул, что если Израиль остановит «агрессию» до 4:00 утра по местному времени Тегерана (3:30 мск), Иран приостановит нанесение ударов.
«На данный момент нет никаких «договорённостей» о прекращении огня или военных действий. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого», — написал он в соцсети X.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. По его словам, перемирие начнёт действовать через шесть часов и будет реализовано поэтапно в течение суток. Позднее премьер-министр Катара получил согласие от Ирана на предложение Белого дома.