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Регион
23 июня, 23:39

Тегеран подтвердил согласие на перемирие с Израилем

Reuters: Тегеран подтвердил согласие на прекращение огня с Израилем

Обложка © Unsplash / sina drakhshani

Обложка © Unsplash / sina drakhshani

Премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, получил согласие Тегерана на предложение Вашингтона о прекращении боевых действий в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Об этом стало известно от источника после телефонного разговора премьера Катара с представителями иранского руководства. Разговор произошёл вскоре после удара Ирана по американской военной базе на территории Катара.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. По словам американского лидера, перемирие начнёт действовать через шесть часов и будет реализовано поэтапно в течение суток.

Тимур Хингеев
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