Тегеран подтвердил согласие на перемирие с Израилем

Премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, получил согласие Тегерана на предложение Вашингтона о прекращении боевых действий в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Об этом стало известно от источника после телефонного разговора премьера Катара с представителями иранского руководства. Разговор произошёл вскоре после удара Ирана по американской военной базе на территории Катара.