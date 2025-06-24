«Поздравляю всех!»: Трамп заявил о прекращении конфликта между Израилем и Ираном
Трамп заявил о договорённости Израиля и Ирана о прекращении огня
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. По его словам, перемирие начнёт действовать через шесть часов и будет реализовано поэтапно в течение суток. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.
«Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью договорились о том, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться законченной!» — отметил хозяин Белого дома.
Согласно представленной информации, сначала прекращение огня начнёт Тегеран. Израиль присоединится спустя 12 часов. Завершение суток взаимного молчания, по словам американского лидера, станет символическим концом конфликта.
Трамп подчеркнул, что в течение всех этапов прекращения огня стороны намерены соблюдать мир и проявлять взаимное уважение. Он также выразил уверенность, что процесс пройдёт успешно и отметил, что хотел бы поздравить Израиль и Иран с выдержкой, мужеством и разумом, которые позволили завершить вооружённый конфликт.
Напомним, ранее хозяин Белого дома выразил надежду, что удар Ирана по американской военной базе в Катаре помог «выпустить пар», также Трамп поблагодарил Тегеран за предупреждение перед ударом. Он считает, что это может открыть путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.