«Поздравляю всех!»: Трамп заявил о прекращении конфликта между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. По его словам, перемирие начнёт действовать через шесть часов и будет реализовано поэтапно в течение суток. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью договорились о том, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться законченной!» — отметил хозяин Белого дома.

Согласно представленной информации, сначала прекращение огня начнёт Тегеран. Израиль присоединится спустя 12 часов. Завершение суток взаимного молчания, по словам американского лидера, станет символическим концом конфликта.

Трамп подчеркнул, что в течение всех этапов прекращения огня стороны намерены соблюдать мир и проявлять взаимное уважение. Он также выразил уверенность, что процесс пройдёт успешно и отметил, что хотел бы поздравить Израиль и Иран с выдержкой, мужеством и разумом, которые позволили завершить вооружённый конфликт.