Иран и США договорились воздержаться от новых ударов
Axios: Иран и США обменялись обещаниями не наносить новые удары
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Иран и США обменялись сообщениями с обещанием не наносить новые удары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.
«После атаки Иран сообщил Белому дому, что не станет проводить дальнейшие обстрелы», — утверждает осведомлённый источник.
Белый дом подтвердил отказ от ответных мер на иранскую атаку. США также готовы возобновить переговоры с Тегераном. Источник также отметил, что Соединённые Штаты и Катар сыграли ключевую роль в достижении соглашения между Ираном и Израилем.
Напомним, ранее премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, получил согласие Тегерана на предложение Вашингтона о прекращении боевых действий с Израилем. Президент США Дональд Трамп отметил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии. Оно должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».