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24 июня, 00:31

Иран и США договорились воздержаться от новых ударов

Axios: Иран и США обменялись обещаниями не наносить новые удары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Иран и США обменялись сообщениями с обещанием не наносить новые удары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

«После атаки Иран сообщил Белому дому, что не станет проводить дальнейшие обстрелы»,утверждает осведомлённый источник.

Белый дом подтвердил отказ от ответных мер на иранскую атаку. США также готовы возобновить переговоры с Тегераном. Источник также отметил, что Соединённые Штаты и Катар сыграли ключевую роль в достижении соглашения между Ираном и Израилем.

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Напомним, ранее премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, получил согласие Тегерана на предложение Вашингтона о прекращении боевых действий с Израилем. Президент США Дональд Трамп отметил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии. Оно должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Лия Мурадьян
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