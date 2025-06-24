Иран и США договорились воздержаться от новых ударов

Иран и США обменялись сообщениями с обещанием не наносить новые удары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Белый дом подтвердил отказ от ответных мер на иранскую атаку. США также готовы возобновить переговоры с Тегераном. Источник также отметил, что Соединённые Штаты и Катар сыграли ключевую роль в достижении соглашения между Ираном и Израилем.