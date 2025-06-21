Израиль заявил о ликвидации ещё одного командира КСИР
Пожар в Тегеране после израильских ударов. Обложка © Х / faytuks
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о ликвидации командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки. Удар, в результате которого погиб иранский военачальник, был нанесён израильскими ВВС в пятницу, 20 июня.
В пресс-релизе ЦАХАЛ говорится, что операция по уничтожению Джудаки стала частью более широкой кампании против иранских военных лидеров.
До этого в Израиле сообщали об убийстве других высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника генштаба вооружённых сил Мохаммада Багери и командующего КСИР Хосейна Салами.