Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 июня, 04:23

Израиль заявил о ликвидации ещё одного командира КСИР

Пожар в Тегеране после израильских ударов. Обложка © Х / faytuks

Пожар в Тегеране после израильских ударов. Обложка © Х / faytuks

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о ликвидации командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки. Удар, в результате которого погиб иранский военачальник, был нанесён израильскими ВВС в пятницу, 20 июня.

В пресс-релизе ЦАХАЛ говорится, что операция по уничтожению Джудаки стала частью более широкой кампании против иранских военных лидеров.

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До этого в Израиле сообщали об убийстве других высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника генштаба вооружённых сил Мохаммада Багери и командующего КСИР Хосейна Салами.

Юния Ларсон
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