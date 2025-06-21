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Матерь бомбья: сможет ли GBU-57 уничтожить ядерный проект Ирана в Фордо

Вашингтон руками Израиля хочет остановить ядерную программу Ирана, разрушив секретный бункер в Фордо «матерью всех бомб» GBU-57. Что собой представляет этот боеприпас — в материале Life.ru.

20 июня, 22:01
GBU-57 — единственная бомба, способная достать иранский уран. Обложка © Wikipedia / DoD photo

GBU-57 — единственная бомба, способная достать иранский уран. Обложка © Wikipedia / DoD photo

Основной целью для США в Иране является Фордо — иранский завод по обогащению урана. Известно, что он находится на глубине около 90 метров. Официально там производится ядерное топливо для реакторов АЭС, а также проводятся исследования, в том числе медицинские, но, по версии противников Ирана, здесь происходит обогащение урана до оружейного уровня. Cтроительство объекта в Фордо началось примерно в 2006 году, а в эксплуатацию он был введён в 2009-м, в том же году, когда Иран официально признал его создание. Фордо защищён иранскими и российскими системами ПВО.

Фордо изначально строился как неприступный объект, с глубиной залегания до 90 метров под горой, в расчёте на невозможность его поражения обычной авиацией. И это подтвердилось: израильские удары по входам, вентиляции, сопутствующей инфраструктуре не привели к его разрушению. Центр остаётся в строю или как минимум технически восстанавливаем. Это означает, что ни одна из задач кампании не может быть признана завершённой, пока Фордо не будет уничтожен, заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Завод по обогащению урана в Фордо.Фото © Wikipedia

Завод по обогащению урана в Фордо.Фото © Wikipedia

Но у Израиля нет оружия, которое способно было бы уничтожить подземные иранские объекты, сообщает агентство Associated Press. Для того чтобы «разобрать» Фордо, нужна американская бомба GBU-57.

Характеристики GBU-57

GBU-57 — корректируемая авиационная бомба, созданная специально для поражения заглублённых целей в Иране и КНДР. С 2007 года она прошла несколько модификаций. Разрабатывать этот проект ещё в 2002 году начали компании Northrop Grumman и Lockheed Martin. В сентябре 2011 года ВВС США получили 20 бомб, предназначенных для доставки бомбардировщиком B-2.

Противобункерные бомбы США. Инфографика © Life.ru

Противобункерные бомбы США. Инфографика © Life.ru

Ведутся споры относительно проникающей способности бомбы. ВВС США заявили, что GBU-57 способна проникать на глубину до 60 метров в железобетон, прежде чем взорваться. В подземном убежище, откуда ударной волне некуда рассеиваться, взрыв даёт радикально больший поражающий эффект. Масса бомбы — 13,6 тонны, при этом боевая часть — 2,7 тонны. Наводится она по системе GPS.

— Эффективность GBU-57 была предметом ожесточённых споров в Пентагоне с начала президентского срока Трампа. Они сообщили, что, возможно, только тактическое ядерное оружие способно уничтожить Фордо из-за его глубокого расположения, — пишет The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Носители GBU-57

Даже если США передадут GBU-57, то сбросить у Израиля её не получится. Нет носителей. Но он есть у Вашингтона. Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit способен поднять две бомбы и нанести удар. Примечательно, что этот же самолёт нести термоядерные бомбы B61 и B83.

Northrop B-2 Spirit. Фото © Wikipedia / USGov Military-Air Force

Northrop B-2 Spirit. Фото © Wikipedia / USGov Military-Air Force

Дальность полёта этих бомбардировщиков — 11 тысяч километров. Учитывая, что большая часть B-2 находятся в Миссури, то потребуется одна дозаправка, чтобы произвести удар с помощью GBU-57.

Последствия от удара по Фордо

— В этой истории есть и ещё один возможный вариант развития событий, если американская бомба GBU-57 MOP не сможет «достать» иранские центрифуги, сокрытые под 100-метровой толщей скалы. В этом случае «переговорные позиции» Ирана резко усилятся, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

GBU-57 – кошмар любого подземного бункера. Фото © Wikipedia / U.S. military or Department of Defense

GBU-57 – кошмар любого подземного бункера. Фото © Wikipedia / U.S. military or Department of Defense

Действительно, нет никаких гарантий, что GBU-57 уничтожит объект в Фордо. В этом не уверены и американцы. Но последствий от такого удара не избежать.

— Я полагаю, что, безусловно, возникнут международные последствия из-за представления о том, что США поддержали Израиль в незаконном, как некоторым покажется, нападении на суверенитет Ирана, — рассказал The New York Times бывший глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.

Судя по всему, у Ирана есть чем обороняться и наносить удары. Атаку на Фордо Тегеран не оставит без ответа, и тогда уже в США придётся задуматься о защите военных баз. Иран способен баллистической ракетой «Саджил» поразить американские части и в Турции, и в Болгарии, и даже в Румынии.

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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