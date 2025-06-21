Матерь бомбья: сможет ли GBU-57 уничтожить ядерный проект Ирана в Фордо Вашингтон руками Израиля хочет остановить ядерную программу Ирана, разрушив секретный бункер в Фордо «матерью всех бомб» GBU-57. Что собой представляет этот боеприпас — в материале Life.ru. 20 июня, 22:01 GBU-57 — единственная бомба, способная достать иранский уран. Обложка © Wikipedia / DoD photo

Основной целью для США в Иране является Фордо — иранский завод по обогащению урана. Известно, что он находится на глубине около 90 метров. Официально там производится ядерное топливо для реакторов АЭС, а также проводятся исследования, в том числе медицинские, но, по версии противников Ирана, здесь происходит обогащение урана до оружейного уровня. Cтроительство объекта в Фордо началось примерно в 2006 году, а в эксплуатацию он был введён в 2009-м, в том же году, когда Иран официально признал его создание. Фордо защищён иранскими и российскими системами ПВО.

— Фордо изначально строился как неприступный объект, с глубиной залегания до 90 метров под горой, в расчёте на невозможность его поражения обычной авиацией. И это подтвердилось: израильские удары по входам, вентиляции, сопутствующей инфраструктуре не привели к его разрушению. Центр остаётся в строю или как минимум технически восстанавливаем. Это означает, что ни одна из задач кампании не может быть признана завершённой, пока Фордо не будет уничтожен, — заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Завод по обогащению урана в Фордо.Фото © Wikipedia

Но у Израиля нет оружия, которое способно было бы уничтожить подземные иранские объекты, сообщает агентство Associated Press. Для того чтобы «разобрать» Фордо, нужна американская бомба GBU-57.

Характеристики GBU-57

GBU-57 — корректируемая авиационная бомба, созданная специально для поражения заглублённых целей в Иране и КНДР. С 2007 года она прошла несколько модификаций. Разрабатывать этот проект ещё в 2002 году начали компании Northrop Grumman и Lockheed Martin. В сентябре 2011 года ВВС США получили 20 бомб, предназначенных для доставки бомбардировщиком B-2.

Противобункерные бомбы США. Инфографика © Life.ru

Ведутся споры относительно проникающей способности бомбы. ВВС США заявили, что GBU-57 способна проникать на глубину до 60 метров в железобетон, прежде чем взорваться. В подземном убежище, откуда ударной волне некуда рассеиваться, взрыв даёт радикально больший поражающий эффект. Масса бомбы — 13,6 тонны, при этом боевая часть — 2,7 тонны. Наводится она по системе GPS.

— Эффективность GBU-57 была предметом ожесточённых споров в Пентагоне с начала президентского срока Трампа. Они сообщили, что, возможно, только тактическое ядерное оружие способно уничтожить Фордо из-за его глубокого расположения, — пишет The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Носители GBU-57

Даже если США передадут GBU-57, то сбросить у Израиля её не получится. Нет носителей. Но он есть у Вашингтона. Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit способен поднять две бомбы и нанести удар. Примечательно, что этот же самолёт нести термоядерные бомбы B61 и B83.

Northrop B-2 Spirit. Фото © Wikipedia / USGov Military-Air Force

Дальность полёта этих бомбардировщиков — 11 тысяч километров. Учитывая, что большая часть B-2 находятся в Миссури, то потребуется одна дозаправка, чтобы произвести удар с помощью GBU-57.

Последствия от удара по Фордо

— В этой истории есть и ещё один возможный вариант развития событий, если американская бомба GBU-57 MOP не сможет «достать» иранские центрифуги, сокрытые под 100-метровой толщей скалы. В этом случае «переговорные позиции» Ирана резко усилятся, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

GBU-57 – кошмар любого подземного бункера. Фото © Wikipedia / U.S. military or Department of Defense

Действительно, нет никаких гарантий, что GBU-57 уничтожит объект в Фордо. В этом не уверены и американцы. Но последствий от такого удара не избежать.

— Я полагаю, что, безусловно, возникнут международные последствия из-за представления о том, что США поддержали Израиль в незаконном, как некоторым покажется, нападении на суверенитет Ирана, — рассказал The New York Times бывший глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.

Судя по всему, у Ирана есть чем обороняться и наносить удары. Атаку на Фордо Тегеран не оставит без ответа, и тогда уже в США придётся задуматься о защите военных баз. Иран способен баллистической ракетой «Саджил» поразить американские части и в Турции, и в Болгарии, и даже в Румынии.

Авторы Даниил Черных